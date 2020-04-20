Gaziantep'te mevsimlik tarım işçileri sağlık kontrolünden geçirildi
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Gaziantep, Araban, Güncel

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçileri sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

20.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:20
Gaziantep'te mevsimlik tarım işçileri sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Doğu illerinden Araban Ovası'ndaki sarımsak tarlalarında çalışmak üzere ilk mevsimlik işçi sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda yaklaşık 500 kişinin bulunduğu araç konvoyu ilçenin girişinde güvenlik güçlerince durduruldu.

Burada ateşleri ölçülen işçiler, muayeneden geçirildi. Daha sonra kalacakları çadırlara giden işçilerle beraber bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Çadırlar, belediye ekiplerince dezenfekte edildi, ekipler tarafından da uymaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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