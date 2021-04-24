GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN
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GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte, söndürüldü.

GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte, söndürüldü.

Kozluca Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın giriş katında, akşam saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü. Polis, yangına neden olduğu ileri sürülen madde bağımlılarının belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN
GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN
GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN
GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN
GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN
GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN
GAZİANTEP'TE METRUK BİNADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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