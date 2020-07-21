Gaziantep'te metruk binada yangın
GAZİANTEP'te, 4 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
21.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:32
GAZİANTEP'te, 4 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Karagöz Caddesi Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA