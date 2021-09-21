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Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP'te, kullanılmayan 2 katlı binanın giriş katında, erkeğe ait cansız beden bulundu.

GAZİANTEP'te, kullanılmayan 2 katlı binanın giriş katında, erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Türkmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 2 katlı binanın giriş katında, yerde hareketsiz yatan birini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan, 50 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri
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