Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu
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Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu

Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 3 katlı kullanılmayan binanın giriş katında, erkeğe ait cansız beden bulundu.

GAZİANTEP'te, 3 katlı kullanılmayan binanın giriş katında, erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, öğleden sonra Kılınçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 3 katlı binanın giriş katında, yerde hareketsiz yatan birini görünler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından erkeğe ait cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu
Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu
Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu
Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu
Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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