Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
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Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | Güncel
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü

GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Şekeroğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın giriş katında, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiyeye bildirdi. Madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü. Polis, yangına neden olduğu ileri sürülen madde bağımlılarının belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü
Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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