GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtarıldı

Gaziantep'teki 2 katlı metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı.

Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında bir kişiyi daha kurtardı.

Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldığı bölgede polis ekipleri, çevredeki önlemlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan