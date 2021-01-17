GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtarıldı
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GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtarıldı

17.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:41

Gaziantep'teki 2 katlı metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı.

Gaziantep'teki 2 katlı metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı.

Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sırasında bir kişiyi daha kurtardı.

Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldığı bölgede polis ekipleri, çevredeki önlemlerini sürdürdü.

GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtarıldı
GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtarıldı
GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtarıldı
GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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