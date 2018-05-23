Gaziantep'te Metro İçin Kollar Sıvandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin farklı noktalarında metro çalışmaları için sondaj çalışmalarına başlandığını belirterek, bu çalışmaların ardından temel atma noktasına ulaşılacağını bildirdi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren kentteki ulaşım sorunlarını giderebilmek için çalışmalara başladıklarını ve ulaşım master planlarının yanı sıra acil eylem planlarının devreye alındığını söyledi.

Bu kapsamda insan yoğunluğunun fazlalığına dikkati çeken Şahin, Ulaşım Master Planı'nın ilgili bakanlık tarafından onaylandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu anda kentimizde çalışan hafif raylı sistem var. Bu sistem günde yaklaşık 60 bin insanın taşınmasını sağlıyor. Bu yılın sonunda da GAZİRAY Projesi devreye girecek ve günde 100 bin kişi taşınacak. Bir taraftan da bunların birbiriyle entegrasyonunu sağlayacak metroya ihtiyaç vardı. İstasyon Meydanı'ndan yeni yapılan şehir hastanesine kadar iki ilçemizi birbirine bağlayacak bir hat söz konusu. Kenti demir ağlarla öreceğimiz metro hatlarının sahadaki çalışmalarına başladık. Bugün kenti farklı noktalarındaki sondaj çalışmaları da bunun bir sonucu. 2 ay sonra uygulama projesinin tamamlanacak ve bu kapsamda 130 sondaj yapılacak. Şu anda 30 sondaj tamamlandı hızlı şekilde devam ediyoruz. Uygulama projesi tamamlanır tamamlanmaz temel atma noktasına geleceğiz."

Şahin, böylesine büyük bir projenin kazandırılması için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, artık Gaziantep'in İstanbul ve Ankara gibi metropol şehir olarak çok ciddi bir altyapıya kavuşmuş olacağını sözlerine ekledi.