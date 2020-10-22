Son dakika haber! Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Son dakika haber! Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

22.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:18

Son dakika habere göre Gaziantep'te beton merdivendeki boşluğa sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, tedavi altına alındı.

Gaziantep'te beton merdivendeki boşluğa sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, tedavi altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir evin beton merdivenindeki boşluğa sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdivendeki deliği matkapla genişleten ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Arka bacaklarını hareket ettiremediği belirlenen kedi, Canlı Hayatı İyileştirme Derneğince (CAHİDE) tedavi altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından kedinin kurtarılma görüntülerini paylaşarak, "Gaziantep itfaiyesinden arkadaşlarımız beton arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmışlar. Allah razı olsun onlardan. Tedavi altına alındı şu anda. Arkadaşlarımız ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son dakika haber! Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son dakika haber! Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son dakika haber! Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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