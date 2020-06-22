Gaziantep'te mercimek hasadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te mercimek hasadı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey'e bağlı Hacıköprü Kırsal Mahallesi'nde gerçekleşen mercimek hasadına katıldı.

Gaziantep'te mercimek hasadı
22.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:40

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey'e bağlı Hacıköprü Kırsal Mahallesi'nde gerçekleşen mercimek hasadına katıldı. Şahin, Gazi şehrin gastronomi kimliğini güçlendirmek amacıyla çiftçilere olan yardımlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince 500 çiftçiye verilen 60 ton sertifikalı mercimek tohumunun dağıtıldığını belirterek, çiftçinin yüzü gülerse dünyanın da yüzünün güleceğini söyledi.

Yeni tip Corona Virüs (COVID-19) nedeniyle bir süreliğine ara verdiği ziyaretlerine yeni normal düzene geçişle devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir tarafından dağıtılan mercimek tohumu hasadının yapıldığı Hacıköprü Kırsal Mahallesi'ne gitti. Çiftçilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in tarım kültürünü korumak ve geliştirmek adına çiftçilere ile üreticilere yönelik yardımlar kapsamında büyükşehir olarak 500 çiftçiye 60 ton sertifikalı mercimek tohumu desteği yapıldığını anlattı, her ilçenin kendine özgü ihtisas alanına göre destek vermeye karar verdiklerini belirtti.

"Çiftçinin taleplerini gidermek zorundayız"

Mercimek hasadının yapıldığı Hacıköprü Mahallesi'nde konuşan Başkan Fatma Şahin, bereketli hilalin ortasında bulunduklarını ifade ederek, "Gaziantep, Mezopotamya'nın göbeğidir. Mezopotamya'nın en büyük gücü toprağıdır. En büyük gücümüz, güneşimizdir. Bunların hepsi bir berekettir. Çiftçiye dair, toprağa dair, hayvancılığa dair ve çevreye dair ne varsa çiftçimizin ve köylümüzün yanındayız. O yüzden bugün geldiğimiz noktada da ihtisaslaşıyoruz. Her ilçenin ayrı bir ihtiyacı var. Bu dönem bir çalıştay yaptık. Her ilçenin kendine özgü ihtisas alanına göre destek vermeye karar verdik. Nurdağı ve İslahiye tarafında üzüm ve biber öne çıkıyor. Oğuzeli'nde nar öne çıkıyor. Nizip ve Karkamış'ta da yoğun bir şekilde zeytin ve fıstık var. Yavuzeli ve Araban hattına geldiğimizde de sarımsağın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle büyük bir zenginliğin olduğu bu topraklarda çiftçinin taleplerini gidermek durumundayız. Şu an Şahinbey'deyiz. 1 milyon kişi yaşıyor. Şehir merkezinde her ne kadar ciddi bir yerleşim alanına sahip olsa da bu ilçemiz, topraklarındaki bereketi hala koruduğunu görüyoruz. Büyük bir lezzet yuvası. Mercimek tarlasındayız. Çiftçi kardeşlerimize mercimek tohumu yardımı yaptık. Toprağımız öyle büyük bir bereket ki ne verirsen 50 katını sana geri veriyor. Mercimek, hem lezzet hem şifadır. Özel bir üründür. Doktorlara sorduğunuz zamanda kansızlık problemi için önemli bir ürün niteliği taşıdığını söylediğini göreceksiniz. Eğer bir kansızlık sorunu varsa mercimek önemli bir ilaçtır. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Artık sağlık başlığı çok önemli bir kavram haline geldi. Gıda güvenliğimizi korumak zorundayız. Çiftçinin yüzünü güldürmeliyiz. Böyle olursa dünyanın da yüzü gülecektir" dedi.

"Meşhur olan ürünü güçlendirip üretiminde etkili olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, yeni dönemde tarımsal anlamda çiftçiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Bölgemizde her ilçede hangi üretimimiz öne çıkıyorsa tarımsal anlamda çiftçimizin elini güçlendirmeyi hedefledik. Dolayısıyla Şahinbey bölgemizde kırmızı mercimeğimiz öne çıkıyor. Hangi ilçemiz neyi ile meşhursa destek verip meşhur olan ürünü güçlendirip üretiminde etkili olacağız ve üretimin artması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca rekoltenin artırılması ve pazarlanması için de koordineli çalışma anlayışını koruyacağız. Şehrin gastronomi kimliğini korumak adına tarladan başlayıp mutfaktan çıkana kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Gaziantep hem kendine hem de Türkiye'ye yetebilen bir şehir durumuna gelecek" diye konuştu.

"Destek sizden üretim bizden"

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, mercimek hasadına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkürlerini dile getirerek, "Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin anavatanıdır. Kırmızı mercimeğin daha kaliteli olması için Başkanımız Fatma Şahin, 60 ton sertifikalı mercimek tohumu desteğinde bulundu. Başkanımız Fatma Şahin'e biz daha önce söz verdik, 'Destek sizden üretim bizden' diyerek, sözümüzü yerine getirerek üretim oranımızı artıracağız" şeklinde konuştu.

Mercimek üretiminin deposu olacak

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, kırmızı mercimeğin Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne özgü önemli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Kırmızı mercimek şu anda sadece yurdumuz için yeterli geliyor. Ancak üretimi artırma noktasında Başkanımız Fatma Şahin'in önemli destekleri mevcut. Mercimeğin ithalatının önüne geçmek için bu yardımlar çok güzel. Bu yıl 500 çiftçiye 60 ton mercimek tohumu verdik. Bizim desteğimizde ürettiğimiz mercimeklerimizi toplayacağız. Şahinbey Gaziantep'teki mercimek üretiminin deposu olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan kırmızı mercimeği, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle üretimleri artıracağız. Böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Türkiye'nin mercimek ihtiyacını karşılayacağımızı iddia ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Gaziantep'te mercimek hasadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 17:18:03. #1.15#
title