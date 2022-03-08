Gaziantep'te mazot ve gübre desteği ödemeleri başlıyor

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 2021 yılında 33 bin 533 çiftçiye verilecek olan 68 milyon 855 bin 209,94 TL desteğin ödenmesine başlanacağı belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 2021 üretim yılı mazot ve gübre desteklemeleri kapsamında 33 bin 533 çiftçimize, 68 milyon 855 bin 209,94 TL, ödeme yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Araban ilçesindeki 2 bin 502 çiftçiye 6 milyon 89 bin 409,71 TL, İslahiye ilçesinde 2 bin 228 çiftçiye 6 milyon 229 bin 612,33 TL, Karkamış'ta 2 bin 257 kişiye 5 milyon 609 bin 846,10 TL, Nizip'te 6 bin 544 kişiye 12 milyon 310 bin 370,90 TL, Nurdağı'nda bin 918 kişiye 6 milyon 82 bin 730,43 TL, Oğuzeli 4 bin 351 çiftçiye 11 milyon 412 bin 876,01 TL, Şahinbey'de 6 bin 428 kişiye, 9 milyon 505 bin 901,78TL, Şehitkamil'de 4 bin 686 kişiye 6 milyon 603 bin 643,25TL, Yavuzeli'nde 2 bin 619 kişiye 5 milyon 10 bin 819,43 TL olmak üzere toplam 33 bin 533 kişiye 68 milyon 855 bin 209,94 TL ödeme yapılacak.

Açıklamada destek ödemelerin ise T.C. kimlik numarasının son rakamı "0 ve 2" olanların 08 Mart 2022 Salı 18: 00'dan sonra, T.C. kimlik numarasının son rakamı "4 ve 6" olanların 11 Mart 2022 Cuma 18: 00'dan sonra, T.C. kimlik numarasının son rakamı "8" olanların ise 18 Mart 2022 Cuma 18: 00'dan sonra hesaplara aktarılacağı duyuruldu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi