Gaziantep'te mayıs ayı son meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı 2. Birleşim toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısında 77 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında GASKİ'nin Genel Kurulu da gerçekleşti. GASKİ'nin Genel Kurulunda görüşülen 2018 Faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. GASKİ'nin 2018 Faaliyet raporu CHP'lilerin 10 red oyuna karşın 32 kabul oy ile kabul edildi.

Kaynak: İHA