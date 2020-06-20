Gaziantep'te maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Gaziantep Valiliği, 22 Haziran'dan itibaren kent genelinde maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.
20.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:29
Gaziantep Valiliği, 22 Haziran'dan itibaren kent genelinde maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, maske kullanıma yönelik denetimlerin artacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır."
Kaynak: AA