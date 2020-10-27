Gaziantep'te maske takmayan bin 53 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 53 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 53 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarla korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 53 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 5 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı