Gaziantep'te maske takmayan bin 28 kişiye ceza
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Gaziantep'te maske takmayan bin 28 kişiye ceza

25.10.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:50
Gaziantep'te maske takmayan bin 28 kişiye ceza

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 28 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 28 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarla korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Bin 28 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 10 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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