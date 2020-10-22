Gaziantep'te maske takmayan 977 şahsa ceza yağdı
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Gaziantep'te maske takmayan 977 şahsa ceza yağdı

22.10.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:03
Gaziantep'te maske takmayan 977 şahsa ceza yağdı

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 977 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 977 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarla korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 977 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 3 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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