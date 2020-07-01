Gaziantep'te maske takmayan 3 taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan trafik denetimlerinde maske takmayan 3 taksi sürüsüne ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan trafik denetimlerinde maske takmayan 3 taksi sürüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde araçlarında yolcu varken maske takmayan 3 ticari taksi sürücüne cezai işlem uygulandı ve araçları da 7 gün trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 bin 79 araç sürücüsüne ve yayaya cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA