Gaziantep'te maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor
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Gaziantep'te maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

Gaziantep'te maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyorGAZİANTEP Valisi Davut Gül, Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor.

09.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:27

Gaziantep'te maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz dedi. Gül'ün uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise 900 TL ceza kesti.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi. Gaziantep Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artışın tehlikeli boyuta ulaştığını vurguladı. Vali Gül açıklamasında, Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz. Gaziantep'te taziye ve asker uğurlama törenleri kesinlikle yasaktır. Askere gidecek gençlere sadece birinci derece akrabaları terminalde eşlik edebilirler. Konvoy yapıp korna çalan araçlar kent güvenlik sisteminde tespit edilmektedir dedi.

Gaziantep'te maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

Kaynak: DHA

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