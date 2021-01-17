Gaziantep'te marketten hırsızlık yapan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te marketten hırsızlık yapan 3 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fıstıklık Mahallesi'nde bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü ve araçtaki 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada marketten çalındığı tespit edilen 341 paket sigara, 2 kilo 500 gram tütün ve para ele geçirdi.

Şüpheliler B.Ö, M.Ö. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş