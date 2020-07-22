Gaziantep'te makilik yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar makilik alan zarar gördü.
22.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:25
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektar makilik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı-Osmaniye yolu Aslanlıbel mevkisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankı ile müdahale etti.
Yangında yaklaşık 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.
Kaynak: AA