Gaziantep'te Makilik Alanda Yangın

Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Dülükbaba Ormanı yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 6 arazöz ve 10 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 2,5 saatte söndürüldüğünü belirtti.

Bölgedeki ormanlık alanda hasar oluşmadığını aktaran Yılmaz, vatandaşların anız ve arazilerde yaktıkları ateşlerde dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.