Gaziantep'te Mahir Eller Projesi Tanıtıldı

Gaziantep'te hayata geçirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve AB ortaklığında yürütülen "Mahir Eller" projesinin tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde uygulanacağını anımsatarak, 30 bin kişinin taraması yapılarak mesleki becerilerinin belirleneceğini belirtti.

Mahir Eller Projesi ile işverenlerin de kazandırılacağını dile getiren Ünverdi, 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkat çeken Ünverdi, "İstihdam edilerek rekabet gücünü arttırır. Doğru insan kaynağı planlamasıyla zaman ve para kaybı engellenmiş olur. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına da katkıda bulunur." dedi.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da Gaziantep'in en fazla ihracat yapan altıncı il olduğunu anımsatarak, projenin önemine değindi.

Gaziantep'te 2018 yılında halı, tekstil hammaddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve kimyevi maddelerin ihracatta başı çektiğini aktaran Yılmaz, yüksek teknolojik ürün oranının düşük olduğunu belirterek, Ar-Ge'ye yatırımların, firmaların büyüme potansiyellerini arttırmada önemli rolü olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından toplantı, Yılmaz'ın "Ekonomik Panorama" başlıklı sunumuyla devam etti.

Kaynak: AA