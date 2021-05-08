Gaziantep'te "Mahalle Esnafımla Vefa" projesiyle 65 yaş üstündekilere gıda paketi dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te "Mahalle Esnafımla Vefa" projesiyle 65 yaş üstündekilere gıda paketi dağıtıldı

Gaziantep'te 'Mahalle Esnafımla Vefa' projesiyle 65 yaş üstündekilere gıda paketi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliğince, "Mahalle Esnafımla Vefa" projesi kapsamında, hayırseverlerin bağışlarıyla mahalle bakkallarından alınan gıda paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Gaziantep Valiliğince, "Mahalle Esnafımla Vefa" projesi kapsamında, hayırseverlerin bağışlarıyla mahalle bakkallarından alınan gıda paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Proje kapsamında Vali Davut Gül, merkez Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir bakkalı ziyaret etti.

Gül, burada yaptığı açıklamada, tam kapanma döneminde 65 yaş üstündekilerin evlerinden çıkma kısıtlaması olduğunu ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandığını hatırlatarak, "Yine İçişleri Bakanlığımızın bütün valiliklere ihtiyaçların olabildiğince küçük esnaftan, mahalle esnaflarından temin edilmesi talimatını vermişti. Bizler de bu ihtiyaçları hayırseverlerin katkılarıyla mahalle esnafından temin ederek sosyal yardımlaşmada kaydı olan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." diye konuştu.

Bütçenin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu ve şimdilik 5 bin aileye gıda paketi dağıldığını ifade eden Gül, projedeki amacın, mahalle esnafına destek olmanı yanında 65 yaş üstü ve maddi durumu yerinde olmayanlara sosyal destek sağlamak olduğunu söyledi.

Esnaf Musa Coşkun da projeden memnun olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Muslera Salih Uçan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te "Mahalle Esnafımla Vefa" projesiyle 65 yaş üstündekilere gıda paketi dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:05:41. #1.15#

title