Gaziantep'te mahalle bekçilerini tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 3 çarşı ve mahalle bekçisini tüfekle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'da Münüfpaşa Mahallesi Haleplioğlu Sokak'ta devriye görevi yapan 3 çarşı ve mahalle bekçisi, motosikletli 2 şüphelinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Y.U. ve A.B. olduğu belirledi.

Operasyonla yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA