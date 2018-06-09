Gaziantep'te Mahalle Bekçileri Göreve Hızlı Başladı

Gaziantep'te mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdukları hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine bağlı mahalle bekçileri, devriye sırasında Gazi Muhtarpaşa Bulvarı'nda bir iş yerinin önünde elinde siyah renkli poşet ve beyaz çuval bulunan A.B. isimli şahıstan şüphelenerek üzerinde arama yaptı. Şahsın elindeki poşet ve çuvalda yapılan aramada 44 adet musluk bacağı, 17 adet çatal musluk, 20 adet kelebek vana, 3 adet vakum musluk kelepçesi, 1 adet musluk başlığı, 2 adet klozet musluk vanası, 2 adet klozet hortumu, 41 adet düz rekor, 8 adet musluk kartuşu, 11 adet kalorifer konektörü, 12 adet çeşme başlığı, 5 adet vana, 4 adet banyo bataryası, 3 adet lavabo bataryası, 2 adet lavabo batarya uzatması ele geçirildi. Yapılan araştırmada malzemelerin iş yerine ait olduğu ve çalındığı tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP