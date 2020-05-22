Gaziantep'te lodos etkili oldu
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Gaziantep'te lodos etkili oldu

Gaziantep'te lodos etkili oldu Gaziantep'te ortalama hızını 30 kilometreyi aşan lodos etkili oldu.

22.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:51

Gaziantep'te lodos etkili oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te ortalama hızını 30 kilometreyi aşan lodos etkili oldu.

Gaziantep'te günlerdir aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, bugün etkili olan lodos ile serinledi. Korona virüs ile mücadelenin en üst seviyede sürdüğü kentte ramazan bayramı öncesinde lodos etkili oldu. Lodosun saatteki ortalama hızı 30 kilometreyi aştı. Meteoroloji yetkilileri lodosun hızının maksimum olarak saatte 70 kilometreye ulaşması beklenirken, rüzgar nedeniyle ağaçların dalları etrafa savruldu.

Lodosun etkisiyle kent merkezindeki ağaçlar sağa sola savrulurken, rüzgarın arefe gününde de sümesi bekleniyor

Gaziantep'te lodos etkili oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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