Gaziantep'te LGS sınavına girecek öğrenciler için Kovid-19 koruması
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Gaziantep'te LGS sınavına girecek öğrenciler için Kovid-19 koruması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışma kapsamında, kentte Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması amacıyla okullarda hijyen uygulamaları yapılacak.

Gaziantep'te LGS sınavına girecek öğrenciler için Kovid-19 koruması
15.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:28

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışma kapsamında, kentte Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması amacıyla okullarda hijyen uygulamaları yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek LGS sınavına girecek öğrencilerin Kovid-19 salgınından korumak ve sorunsuz şekilde sınavlarını yapmaları amacıyla çalışma başlattı.

Kentteki 368 okulda sınava girecek 56 bin 498 öğrencinin faydalanacağı proje kapsamında şeker, su, dezenfektan mendil ve maskeden oluşan hijyen paketi, öğrencilerin sıralarına konulacak.

Dezenfekte edilen 368 okulun girişlerine, ayakların temizlenmesi için dezenfeksiyon teknesinin de konulacağı sistemle öğrencilerin sınavlarını başarıyla tamamlamaları hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesindeki Sebiha-Rıfat Kaleoğlu Orkaokulu'nda gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, öğrencilerin önünde önemli bir sınav olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir anne olarak iki çocuğunun sınav maratonuna eşlik ettiğini hatırlatan Şahin, "Ailelerin kafalarındaki 'Sınava çocuğum nasıl girecek, bu şartlar nasıl oluşacak' konularına anne gözüyle bakıyorum. Bu çocukların hepsi bizim kendi evlatlarımızdır. Salgın sürecindeki sınavda bizden beklenen okulun temizliği ve dezenfektesi gibi çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak sınavla ilgili çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okula girerken oluşturduğumuz hijyen koridorunda sosyal mesafeye dikkat edip ayağını dezenfekte ederek sınıflarına girecek. Sınava girecek öğrencilerin aileleri rahat olsun. Gaziantep'teki sınavın olacağı okullarımızda sağlık ile hijyen ortamı sağlanmış ve çocuklarımızın ihtiyaçları giderilmiş olacak. Biz öğrencilerimizden başarı istiyoruz. Bize düşen, başarı ortamının sağlanmasıdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Gaziantep'te LGS'ye ilişkin hazırlıkların yapıldığını belirterek "Velilerimiz çocuklarını okulların kapılarına kadar getirebilecek ve ondan sonra velilerin en güzel ve değerli emanetlerini teslim alacağız. Dört dörtlük bir sınav olacak ve bunu çocuklarımız sınavdan çıktığında anlattıklarıyla göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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