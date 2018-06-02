Gaziantep'te Lgs Heyecanı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Gaziantep'te binlerce öğrenci girdi.

Sınava girecekleri okullara aileleriyle beraber gelen öğrenciler, saat 09.30'da başlayan ilk bölüme kısa süre kala okula alınmaya başlarken, aileler ise dışarıda heyecanla bekledi. Veliler yanlarında getirdikleri Kuran ve dua kitaplarını okuyarak çocukları için dua etti.

İki farklı oturumda yapılacak sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel bölümden 50 soru sorularak 75 dakikada cevap vermesi istenecek. Öğrenciler ilk oturumun ardından 45 dakika mola vererek, saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda sayısal sorulara cevap verecekler. Sınavda başarılı olan öğrenciler istedikleri okulda eğitim alabilecekler. - Gaziantep