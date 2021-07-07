Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi

Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te sınava giren 35 bin 209 kişi arasında ilk 50'ye giren ve 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hakan Şahin ve Mehmet Ertuğrul Kaya için Meclis Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, buradaki konuşmasında, yakalanan başarıyla bütün şehrin gururlandığını belirtti.

Günümüz toplumlarının en değer verdiği şeyin beşeri sermaye olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu salonda bulunan siz değerli öğrenciler, bizler için çok önemlisiniz. Büyük bir başarı elde ederek bu salona geldiniz. Toplumların birbirleriyle yarıştığı günümüzde öğrenciler de sınavda rekabet içerisine giriyor. Bu salon ülkemizin ne kadar emin ellerde olduğunun kanıtıdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise kentin salgın döneminde ayrı bir performansla öğrencilere olan desteğini sürdürdüğünü ve kendi deneme sınavları hazırladığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise gelecekte gençlerin Türkiye'yi üst sıra çıkaracağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere ergonomik bisiklet hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak
Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:31:08. #1.16#

title