Gaziantep'te lastik yakanlara 402 bin lira ceza kesilecek
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Gaziantep'te lastik yakanlara 402 bin lira ceza kesilecek

Gaziantep'te lastik yakanlara 402 bin lira ceza kesilecek
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte lastik yakanlara 'Çevre Kanunu'na göre, 402 bin 385 lira ceza kesileceğini duyurdu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte lastik yakanlara 'Çevre Kanunu'na göre, 402 bin 385 lira ceza kesileceğini duyurdu.

Gaziantep Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bildiğiniz gibi hassas bir dönemden geçiyoruz. Yapılması yasak olan fakat uygulamada çok dikkat edilmeyen konuları bu süreçte daha hassas takip etme durumundayız. Bu vesileyle araç lastiği vb. yakanlara 2872 sayılı çevre kanununa göre 402.385 TL idari para cezası uygulanacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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