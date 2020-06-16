Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralıGAZİANTEP'te, amca çocukları arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa Kaçar (45) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP'te, amca çocukları arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa Kaçar (45) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi'nde meydana geldi. TIR satışından borç- alacak nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp, kuzenlerin yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş açıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Park halindeki çok sayıda aracın da hasar gördüğü kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Mustafa Kaçar yaşamını yitirdi. Yaralanan Serkan Kaçar, Yasin Kaçar ve Erkan Kaçar ise sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mustafa Kaçar'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA