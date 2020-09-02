Akrabalar arası husumet kanlı bitti... O anlar kamerada
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Akrabalar arası husumet kanlı bitti... O anlar kamerada

Akrabalar arası husumet kanlı bitti.

02.09.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:01

Akrabalar arası husumet kanlı bitti... O anlar kamerada

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 1'i ağır 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan kavga 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş olan Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. ile amca ve teyze çocukları olan Oktay G., Ahmet G., Mecnun C., Kenan G. arasındaki husumet yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. cebinden çıkardıkları bıçak ile kuzenlerine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Oktay G., Ahmet G., Mecnun C., Kenan G. Olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuzenler arasında çıkan kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılardan Oktay G., Kenan G. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine, Ahmet G., Mecnun C. Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilirken, Mecnun Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Oğlunu yaralı halde gören anne feryat etti.

Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışma neticesinde Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akrabalar arası husumet kanlı bitti... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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