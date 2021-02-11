Gaziantep'te kuyumcudaki kişinin saydığı paraları gasbeden zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te kuyumcudaki kişinin saydığı paraları gasbeden zanlı tutuklandı

11.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:08
Gaziantep'te kuyumcudaki kişinin saydığı paraları gasbeden zanlı tutuklandı

Gaziantep'te kuyumcuda bulunan kişinin saydığı paraları gasbeden zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kuyumcuda bulunan kişinin saydığı paraları gasbeden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziler Caddesi'nde kuyumcuda yaşanan gasp olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının kuyumcuya girmesi ve bir kişinin saydığı paraları, bu sırada elinden alıp hızla uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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