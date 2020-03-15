Gaziantep'te kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapalı olacak
Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki kütüphanelerin 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapatıldığını duyurdu.
15.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:16
Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki kütüphanelerin 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapatıldığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi'den 30 Mart Pazartesi'ye kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verildiği kaydedildi.
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Kaynak: AA