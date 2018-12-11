Gaziantep'te Küsi Toplantısı Yapıldı

Gaziantep'te Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Vali Davut Gül, Ar-Ge ve tasarım merkezi sayılarının artırılması gerektiğini belirtti.

Üniversite tarafından alınan patentlerin tanıtımının önemli olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde sanayicinin işine yarayacak, katma değer yaratacak şeyler göz önüne alınmalı, ihtiyaçlar belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara istinaden çalışmalar yürütülmelidir. Yapılan çalışmalar sanayiciye daha kolay ve ekonomik imkanlar sunmalıdır. Üniversitenin müdahalesi ile girdi maliyetlerinin azaldığı, sürecin kısaldığı ya da katma değerinin artacağı çalışmalar üzerinde durmak gerekiyor."

Vali Gül ayrıca, KÜSİ ile yapılan işbirliklerini destekleyecek konularda, Kalkınma Ajansı tarafından fon ayrılması talimatını da verdi.