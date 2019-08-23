Gaziantep'te kurutmalıklar ev kadınlarının kazanç kapısı

23.08.2019 11:46

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaz sezonunda hazırlanan ve artık yurt dışına da gönderilmeye başlanan kurutmalıklar, ev kadınlarının gelir sağladığı sektör haline geldi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te kurutmalıkların hazırlanması çalışmaları sürüyor. Oğuzeli ilçesinde ev kadınlarının kış hazırlığı kapsamında evlerinde yaptığı kurutmalık biber, patlıcan, kabak ve acurlar, ilçe belediyesinin desteğiyle ticarileşip önemli bir geçim kaynağı oldu.

Gaziantep yöresinde yetişen sebzeler, toptancılar aracılığıyla mahallelerde her sabah ev hanımlarına dağıtılıyor. Hanımların içlerini oyarak iğne yardımıyla iplere dizdiği sebzeler, yine her akşam toptancılarca toplanıyor. Oğuzeli ilçesinde yaygın olan kurutmalıklar, toplandıktan sonra ilçenin hakim tepelerindeki çardaklara asılarak kurutuluyor.

Yöre kadınları hazırladıkları kurutmalıkların parasını toptancıdan alırken, toptancı da anlaştığı perakende işletmelere ürünü satıyor. Kurutmalık artık ilçenin bir ekonomik değerine dönüşmüş durumda.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Epeydir bir sektöre dönüşen kurutmalıklar, daha önce yurt içindeki tüketicilere ulaştırılırdı. Nihayet kurutmalıkları yurt dışına da göndermeye başladık. Dolayısıyla kurutmalık, tamamen Oğuzeli'nin ekonomisine büyük bir katkısı olan sektör haline dönüştü." dedi.

Türkiye'deki kurutmalıkların büyük bir bölümünün Oğuzeli'nden gittiğini anlatan Kılıç, "Yurt dışına giden kurutmalıkların büyük bölümü Oğuzeli'nde hazırlanır ve gönderilir. Bunun tabii ki ekonomik olarak da Oğuzeli'ne büyük bir katkısı var. Her aile ama her aile mutlaka az veya çok bununla uğraşıyor. Yazın hanımlar, evde oturdukları yerde bahçelerinde, kapı önlerinde bunu üretir, toptancılar alarak satar, geçimini sağlarlar." diye konuştu.

Temmuz ayında başlayan kurutmalık sezonunun ekim ortasına kadar sürdüğünü aktaran Kılıç, ilçede kurutmalık kültürünün geçmişten bugüne değişerek ve gelişerek geldiğini vurguladı. Kılıç, "Önceleri herkes sadece kendi evine yetecek kadar kışlık kurutmalık yapıyordu. Son yıllardaysa bu iş, bir sektör haline dönüşmeye başladı." ifadesini kullandı.

Ekonomik getirisi olmaya başladıktan sonra kurutmalıkların da hırsızlık vakalarına konu olduğunu dile getiren Kılıç, bu nedenle tepelerdeki çardakları bekçilerin beklemeye başladığını kaydetti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kurutmalık dolma ile ilgili rakamları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yıldan yıla değişmekle birlikte yıllık 100 milyon ila 150 milyon adet kurutmalık üretiliyor. Kurutmalık bildiğiniz üzere ipte kurutuluyor. Her dizimde, her ipte 50 tane hesap edilir, öyle de toptancılara satılır. Bu doğrultuda kurutmalığın yıllık olarak Oğuzeli'ne 40 milyon ila 50 milyon lira arasında bir getirisi var. Bu çok iyi bir rakam."

Kılıç, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihracattan yüzde 20 oranında ilçeye gelir elde edildiğini bildirdi.

Belediye olarak kurutmalığın gelişmesi ve değişmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Kılıç, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile bir proje geliştirdiklerini, halkın cebine daha çok para girmesini ve bu pastadan daha çok insanın faydalanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Mehmet Sait Kılıç, proje kapsamında markalaşmaya gidileceğini ve bu kapsamda kurutmalıkların paketleneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Markalaşmayla birlikte kurutmalıkları paketleyerek tüketiciye daha güvenilir ürünleri sunacağız. Bunun için Türk Patent ve Marka Kurumuna Oğuzeli kurutmalığı adı altında coğrafi işaret tescili için başvurduk. Şu anda son aşamaya gelindi. İnşallah tescili aldığımızda bu kurutmalıklar, 'Oğuzeli kurutmalığı' diye anılacak ve böyle bir markalaşma olacak. Dolayısıyla insanlarımız ve tüketicilerimiz daha güvenle tüketecekler."

Proje kapsamında kadınlara eğitim verdiklerini anlatan Kılıç, derslerde hanımlara, kurutmalık yapımının inceliklerinin ve teorisinin anlatıldığını ve hijyene vurgu yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA