Gaziantep'te kurutmalıklar binaları renklendiriyor
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Gaziantep'te kurutmalıklar binaları renklendiriyor

Gaziantep'te kadınların imece usulü temizledikleri sebzeler, güneşte kurumaları için asıldıkları binalarda adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

Gaziantep'te kurutmalıklar binaları renklendiriyor
13.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:22

Gaziantep'te kadınların imece usulü temizledikleri sebzeler, güneşte kurumaları için asıldıkları binalarda adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te ev kadınlarının kış hazırlıkları hummalı şekilde devam ediyor. Bir araya gelen ev kadınları maske takarak biber, patlıcan ve kabak gibi sebzelerin içini oyuyor.

İğne yardımıyla iplere dizilen kurutmalıklar, evlerin balkonlarına, çamaşır iplerine, pencere kenarlarına, sitelerin dış duvarına, kameriyelere asılıyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ağustosta, kent genelinde hemen hemen her evin balkonunda bulunan kurutmalıklar, ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.

Kentte adeta renk cümbüşü oluşturan kurutmalıklar, hem damaklara hem de göze hitap ediyor.

- "Çamaşır serecek yer kalmıyor"

Kadınlardan Nuriye Çay, bölgede kurutmalıkların, hava sıcaklığının en yüksek olduğu ağustosta yapıldığını söyledi.

Mahallede veya sitelerde oturan kadınların birbirine yardımcı olduğunu ifade eden Çay, "Sırayla yapmaya başlıyoruz. Biteni iplere diziyoruz. Daha sonra bunları özellikle güneş gören yerlere asıyoruz. Balkonlara, tel örgülere, pencere kenarlarına asıyoruz. Yani evde çamaşır serecek yer kalmıyor." dedi.

Gülser Koçuşağı ise kurutmalık hazırlamanın zahmetli olduğunu belirtti.

Gaziantep'te bu ayda her evde kurutmalığın yapıldığını dile getiren Koçuşağı, "Kurutmak için evde boş yer bırakmıyoruz, her yeri dolduruyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Hem temiz hem de doğal." diye konuştu.

Kaynak: AA

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