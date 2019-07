Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı

GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş dolmalık sebze sezonu başladı. Yurt içi ve dışına satılan kurutmalıkların büyük bölümü Gaziantep'te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hazırlanıyor. Sezonun başlamasıyla birlikte renk cümbüşü yaşatan kurutmalıklar, kentte binlerce kişiye gelir sağlıyor.

Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte hemen her evin kapısının önü ya da bahçesinde biber, kabak ve patlıcanlar kurutmalık yapmak için hazırlanıyor. 40 dereceyi aşan sıcak havada, tohumları temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutulan sebzeler, yurtç içi ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere de gönderiliyor. 10 gün süreyle kuruyan patlıcan, biber ve kabaklar toplanıp ipe dizildikten sonra 50 adedi 20-22 lira arasında alıcı buluyor. 3-4 aylık kurutmalık sezonunda günlük 150-200 ton kurutmalık üretiliyor ve binlerce kişi gelirini bu şekilde sağlıyor.

Gaziantep'in kurutmalık sebzede dünyaya açılmış durumda olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kurutmalığının yüzde 80'nini buradan karşılıyoruz. Gaziantep kurutmalık denilince ilk gelen yerlerdir. Burada ön plana çıkan kurutmalıklarımız patlıcan, kabak, biber, yöresel ismiyle acur ve bamya da vardır. En doğal yöntem güneşte kurutulmasıdır. Herkesin tercih sebebi budur. Hava şartları itibarı ile çok kuru bir sıcaklık olmadığı için, Gaziantep kurutmalıkları kendini belli eder. Patlıcana baktığımız zaman et gibi yumuşak olur. Güneşin ısısıyla hemen kurumaz zamanla kurur. Kurutmalıkta asıl konu gıdadaki suyun gıdadan uzaklaştırılmasıdır. Bu sayede raf ömrü uzun olur ve yıl içerisinde istediğimizde kullanırız. Gaziantep'te kurutma döneminde dağların yamaçlarına çatılar kurularak orada kurutmalıklar yapılır. Kurutmalıklar o kadar değerli olduğu için tane ile satılır. Her ipin üzerinde 50 adet kurutmalık olur. 50 adet kurutmalık ise piyasada 20-22 lira arasında satılıyor" dedi.



Kaynak: DHA

- Gaziantep