Gaziantep'te kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirildi

Gaziantep'te kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirildi
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te polis ekiplerinin üst aramasında kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekiplerinin üst aramasında kurusıkıdan bozma 5 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdukları şahsın üzerinde üst araması gerçekleştirdi.

Aramada ekipler, kurusıkıdan bozma 5 tabanca, çok sayıda şarjör, silah parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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