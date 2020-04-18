Gaziantep'te kurusıkı tabancayla markette soygun yapan zanlı tutuklandı
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te kurusıkı tabancayla markette soygun yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, kurusıkı tabancayla markette soygun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

18.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:46
Gaziantep'te kurusıkı tabancayla markette soygun yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, kurusıkı tabancayla markette soygun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki bir markette kasiyere tabanca göstererek kasadaki parayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, marketin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakaladı.

Üzerinde soygunda kullandığı kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, tıbbi maske takan zanlının kadın kasiyere kurusıkı tabanca göstermesi, etrafı kontrol ettikten sonra kasadaki parayı alarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

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