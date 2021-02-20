Gaziantep'te kurusıkı tabancayı gerçeğine dönüştürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
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Gaziantep'te kurusıkı tabancayı gerçeğine dönüştürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

20.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:21
Gaziantep'te kurusıkı tabancayı gerçeğine dönüştürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Gaziantep'te kurusıkı tabancayı gerçek tabancaya dönüştürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kurusıkı tabancayı gerçek tabancaya dönüştürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Çıksorut Mahallesi'ndeki bir ikametgahın silah atölyesine dönüştürülmesi ve burada kurusıkının gerçek tabancaya çevrildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 gerçek tabanca, 2 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancanın gerçek tabancaya dönüştürülmesinde kullanıldığı belirlenen çok miktarda aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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