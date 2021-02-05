Gaziantep'te kurusıkı tabancaların namlularını açıp gerçek tabancaya çeviren 2 zanlı yakalandı
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Gaziantep'te kurusıkı tabancaların namlularını açıp gerçek tabancaya çeviren 2 zanlı yakalandı

05.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:10
Gaziantep'te kurusıkı tabancaların namlularını açıp gerçek tabancaya çeviren 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te kurusıkı tabancaların namlularını açarak gerçek tabancaya çevirdikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kurusıkı tabancaların namlularını açarak gerçek tabancaya çevirdikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 2 şüphelinin kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirdiği ve ruhsatsız av bayi işlettiği bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 uzun namlulu tüfek, 13 havalı tüfek, 4 tabanca kabzası, 103 çeşitli tabanca parçası ve 4 bin 340 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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