GAZİANTEP'TE, 'KURBANTEP' PROJESİ

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Kızılay Gaziantep Şubesi, ilçe belediyeleri ve STK'lar işbirliğinde hayata geçirilen 'Kurbantep Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Kızılay Gaziantep Şubesi, ilçe belediyeleri ve STK'lar işbirliğinde hayata geçirilen 'Kurbantep Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, proje ile vekaleten kesilen kurban etlerinin kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Kurbantep Projesi'nin protokolü imzalandı. Gaziantep Valiliğinde düzenlenen protokole; Vali Davut Gül, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri katıldı. Proje kapsamında vatandaşlar bağışlarıyla kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Proje ile Gaziantep genelindeki ihtiyaç sahiplerine et ulaştırılacağını söyleyen Vali Davut Gül, "Projemizle kesilen kurban etleri Gaziantep genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Geçmiş iki yılda bunu Kızılay aracılığıyla yaptık. Bu yıl projeye Diyanet Vakfımızın da katılımı ile ihtiyaç sahiplerine birer ya da ikişer kiloluk paketler halinde et dağıtacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı