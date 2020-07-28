Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı

GAZİANTEP'te, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu.

Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı
28.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:42

GAZİANTEP'te, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 15 günlük eğitimden geçen ekip, kaçan kurbanlıkları havadan dronla da takip edecek.

Kurban Bayramı öncesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkililerince oluşturulan 20 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan ekip, kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de alarak göreve hazır hale geldi. Kaçan kurbanlıklar havadan dronla da takip edilecek. Kurban yakalama ekibi, kaçan kurbanların yeri havadan tespit ederek, hayvanları daha kolay yakalayabilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra etkisiz hale getirilerek sahibine teslim edilecek.Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını söyledi. Bu yıl da 15 gün boyunca eğitim alan ekibin dron destekli çalışacağını ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanda kaçan danaları yakalamak için özel bir ekip oluşturduk. 20 kişilik bir ekip ile yaklaşık 15 gündür kültür ve fizik eğitimi yapıyor. Danayı nasıl yakalayacakları yakalayamadıkları zaman anestezi tüfeğini nasıl kullanacakları ve hangi anesteziyi ne kadar dozda kullanacakları yönünde eğitimler aldılar. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 153 ihbar hattımız bulunuyor. Vatandaşlarımız kaçan danalarını bu ihbar hattını arayarak bildirecekler. Ekibimiz bayram boyunca hazır vaziyette bulunacak zaten. İhbar hattına gelen ihbarı değerlendirip gidip vatandaşın kaçan danasını yakalayıp veya anestezi uygulayıp uyuşturarak teslim edecekler. Bu ekibin bir kısmı yakalama timi bir kısmı da veteriner hekimlerden oluşuyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kestikleri kurbanda akıllarında şüphe kalırsa etinin yenilip yenilmediği konusunda yine arayıp destek alabilirler. Bu yıl dronla da dana yakalama timine destek olacağız. Kaçan danayı dronla tespit edeceğiz. Sonra da arkadaşlarımız o bölgeyi kontrol altına alıp danayı yakalayacak ve vatandaşa teslim edecekler."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Dünya
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit...
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Serdar Ortaç Gülben Ergen Michael Jackson
Spor Falcao İrfan Buz Selçuk İnan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Dha Bayram İntihar Antalya
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 23:18:56. #1.14#
title