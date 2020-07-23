Gaziantep'te kurban kesim yerinde çalışacaklara eğitim İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde geçici kurban kesim yerlerinde hizmet verecek kişilere yönelik kurs düzenlendi.

İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde geçici kurban kesim yerlerinde hizmet verecek kişilere yönelik kurs düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen kurslarda "iş sağlığı ve güvenliği", "kurban kesmenin İslam'da yeri ve önemi" ile "kurban kesim işlemi" olmak üzere üç ana temada eğitimler veriliyor.

Toplam 20 saat süren ve 50 kişinin katılması planlanan eğitimlere okuryazar olan, 18 yaşını tamamlamış ve kursun öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olanlar katılıyor.

Kursiyerlere kesimle ilgili kurallar için 4 saatlik pratik uygulamalar İslahiye Belediyesi Kesimhanesinde yapılıyor.

Kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarı gösterenlere belge verilecek.

Kaynak: AA