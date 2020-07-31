Gaziantep'te kurban kesim alanlarında hareketlilik
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Gaziantep'te kurban kesim alanlarında hareketlilik

GAZİANTEP'te, kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin yanı sıra, tüm uyarılara rağmen açık alanlarda da gerçekleştirildi.

Gaziantep'te kurban kesim alanlarında hareketlilik
31.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:21

GAZİANTEP'te, kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin yanı sıra, tüm uyarılara rağmen açık alanlarda da gerçekleştirildi. Bazı noktalarda ise birçok aile küçük çocuklarının gözleri önünde kurban kesti.

Gaziantep'te bayram namazının ardından kurban kesim telaşı başladı. Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında, açık alanlarda da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen, çocukların gözü önünde kurban kesimi yapıldı.

Öte yandan, kesim alanındaki görevli zabıta ekipleri, vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyardı ve çocukları kesim alanının dışına çıkardı.

Kaynak: DHA

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