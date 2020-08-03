Gaziantep'te kurban kellelerini tüylerinden demirciler arındırıyor
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Gaziantep'te kurban kellelerini tüylerinden demirciler arındırıyor

Gaziantep'te kurban kellelerini tüylerinden demirciler arındırıyorGAZİANTEP'te tüketimi fazla olan kelle paça çorbası için 'kelle ütme' mesaisi başladı.

03.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:09

Gaziantep'te kurban kellelerini tüylerinden demirciler arındırıyor

GAZİANTEP'te tüketimi fazla olan kelle paça çorbası için 'kelle ütme' mesaisi başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kestiği koyunların kellelerini demirci ustalarına götürerek kızgın demir basma yöntemi ile tüylerinden arındırıp evlerine götürüyor.

Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun olarak tüketilen kelle paça çorbasını çoğu vatandaş kendi evinde yapıyor. Kurban Bayramı'nda kurbanlık kesen vatandaşlar ise kellelerini daha uzun süre saklayarak kelle paça çorbası yapmak için 'ütme' denilen yönteme başvuruyor. Kelle ütmeyi ise daha çok demir ustaları ve pürmüzcüler yapıyor. Demir ustalarına getirilen kelleler kor ateşte kızdırılan demirlerle tüylerinden arındırılıyor. Nurdağı ilçesinde 20 yıldır demircilik yapan Abidin Kaya (47), kelle ütme talebinin oldukça fazla olduğunu söyledi. Kelle ütmenin Kurban Bayramı'nda demirciler için yeni bir kazanç kapısı olduğunu belirten Kaya, "Bizim şehrimizde kurban kellesi paça çorbasına katılarak tüketiliyor. İnsanımız bunu çok sevdiği için kurban kellelerini atmıyor. Bize getirip temizletiyor. Talep gerçekten çok fazla. Biz küçükbaş hayvan kellesini 20 liraya, büyükbaş hayvan kellesini ise 35 liraya ütüleyip temizliyoruz. Sadece Kurban Bayramı'nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşların kelle ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte yetiştiremediğimiz için zaman pürmüz kullanıyoruz. Kellelerin boynuzlarını satırla kırıyoruz sonra ütülemeye başlıyoruz. Bizim için yeni iş kapısı olurken, vatandaş da eziyetine katlanmadan temizlenmiş kelleye kavuşuyor" dedi.

Gaziantep'te kurban kellelerini tüylerinden demirciler arındırıyor

Kaynak: DHA

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