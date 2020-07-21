Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi Kovid-19'a karşı ek tedbirler alındı
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Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi Kovid-19'a karşı ek tedbirler alındı

Gaziantep'te belediyeler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ek tedbirleri uygulamaya geçirdi.

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi Kovid-19'a karşı ek tedbirler alındı
21.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:24

Gaziantep'te belediyeler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ek tedbirleri uygulamaya geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bayram öncesinde her yıl yapılan denetimleri, Kovid-19 nedeniyle artırdı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya koyan zabıta ekipleri, kurban satış yerlerinde sosyal mesafenin korunması için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta ekipleri, kurban satış alanlarında vatandaşları uyulması gereken kurallar noktasında uyararak broşür dağıttı. Pazarın giriş noktalarında ise ateş ölçme noktaları oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, denetimlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların daha huzurlu şekilde bayram geçirmesi için teşkilat olarak yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Her yıl yapılan denetimleri salgın nedeniyle ek tedbirler alarak sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, "Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuzda, inanıyorum ki yine kurban ibadetimizi zorlanmadan ve sıkıntı yaşamadan geçirmiş olacağız. Bu konuda bizim çalışmalarımızın yanı sıra değerli halkımızın da daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kurbanlarını ilk gün kesmek için acele edip kalabalık ve akabinde izdihama neden olmamalıyız, 'bir gün geç olsun ama temiz olsun' anlayışıyla hareket etmeliyiz." dedi.

Kasaplar Kovid-19 hakkında bilgilendirildi

Şahinbey Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle kasaplara yönelik Kovid-19 konusunda bilgilendirildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, salgın nedeniyle bayramda uygulanacak tedbirlerin kasaplar açısından önemli olduğunu vurguladı.

İlçede kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ve gerekli tedbirlerin uygulandığını aktaran Tahmazoğlu, "Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki bayramda biraz daha dikkatli ve titiz olmamız gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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