Gaziantep'te Kurban Bayramı Araban Kaymakamlığınca, kurban kesemeyen yaşlılar için iki büyükbaş hayvan kurban edildi.

Araban Kaymakamlığınca, kurban kesemeyen yaşlılar için iki büyükbaş hayvan kurban edildi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kurban Bayramının paylaşmak olduğunu ifade ederek, "Bayramda kurban kesmediği için hüzünlenen, aşevimizden yararlanan 130 yaşlımız için kestiğimiz iki büyükbaş kurbanlığın eti, aşevinde kavurma olarak pişirilip yanında pilav ile yaşlılarımıza dağıtımını yapılacağız." dedi.

Kaynak: AA