Gaziantep'te kurallara uymayanlara ceza yağdı
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Gaziantep'te kurallara uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep'te asayiş uygulamasında aranan 71 şahıs yakalanırken, trafik uygulamasında ise kontrol edilen 4 bin 705 araç ve sürücüden 594'üne ceza kesildi.

Gaziantep'te kurallara uymayanlara ceza yağdı
22.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:46

Gaziantep'te asayiş uygulamasında aranan 71 şahıs yakalanırken, trafik uygulamasında ise kontrol edilen 4 bin 705 araç ve sürücüden 594'üne ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik timleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İl merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 4 bin 705 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 594 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Asayiş timleri tarafından son 24 saatte kent genelinde yapılan uygulamada ise 15 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 8 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. Ekipler 71 aranan şahıs yakalarken, 23 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı. Asayiş timlerinin yapığı uygulamalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfeği, 1 çalıntı araç, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

3 bin kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Asayiş ve trafik uygulamalarının yanı sıra yeni tip korona virüs tedbirlerini kapsamında da çalışmalarımı sürdüren ekipler, 3 bin 229 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten idari işlem yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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